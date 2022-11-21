Дощ та мокрий сніг: погода в Україні 21 листопада

07:32 21 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах скрізь, окрім південних та південно-східних регіонів, ожеледиця.
 
Вітер переважно північно-східний, у південних та східних областях південний, 3-8 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Черкащині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Чернівецькій області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20°С.

У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.