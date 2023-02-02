До кінця тижня Україну накриють сильні морози

У Карпатах очікується найнижча температура, вночі температура опуститься до -16°, на решті території очікується до -10°.
Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.
За його даними, сьогодні в Україні місцями очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Температура повітря вдень становитиме -1...+4°С, а у південних областях повітря прогріється до +2...+7°С.
Погода 3 лютого
У п'ятницю в Україні утримається хмарна погода з невеликими опадами переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах країни буде ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, у західній частині північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+1°С, вдень -2...+3°С, у південній частині +2...+7°С.
Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.
За його даними, сьогодні в Україні місцями очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Температура повітря вдень становитиме -1...+4°С, а у південних областях повітря прогріється до +2...+7°С.
Погода 3 лютого
У п'ятницю в Україні утримається хмарна погода з невеликими опадами переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах країни буде ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, у західній частині північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+1°С, вдень -2...+3°С, у південній частині +2...+7°С.
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