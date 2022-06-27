До +33 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 27 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 27 червня, на більшій частині території України без опадів. Температура повітря підніметься до 33 градусів.
На Вінниччині, а також частині південних та західних областей місцями можуть пройти невеликі короткочасні дощі. На півострові Крим вдень невеликий дощ.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у Криму подекуди пориви вітру до 15-20 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+30°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень до +29 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+30°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень до +29 °С.
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