До +34: погода в Україні на 29 серпня

07:00 29 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України буде сонячна та спекотна погода. Короткочасні дощі очікуються лише у західних регіонах, а також у Житомирській області.
 
На решті території країни опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.

У Полтавській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.

У Волинській області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+27 °С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.

Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.

Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.

У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.

На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.

В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря +31…+32 °С.