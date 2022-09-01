До +34: погода в Україні на 29 серпня

07:00 29 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України буде сонячна та спекотна погода . Короткочасні дощі очікуються лише у західних регіонах, а також у Житомирській області.

На решті території країни опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.



На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.



У Полтавській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.



У Волинській області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+27 °С.



На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.



На Тернопільщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.



На Хмельниччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.



На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.



Північний регіон України

На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



На Житомирщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.



На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.



На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.



Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.



На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.



На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.



Південний регіон України

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.



У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.



На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря +31…+32 °С.