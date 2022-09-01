До +34: погода в Україні на 29 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України буде сонячна та спекотна погода. Короткочасні дощі очікуються лише у західних регіонах, а також у Житомирській області.
На решті території країни опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.
У Полтавській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
У Волинській області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+27 °С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.
Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря +31…+32 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.
У Полтавській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
У Волинській області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+27 °С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+28 °С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+29 °С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+31°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+30 °С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.
Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+33°С.
У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +33...+35 °С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+32°С.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря +31…+32 °С.
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