Вдень тепло до +7°C, вночі до -9, - прогноз погоди на 12 лютого

Цього року лютий не виправдовує поки що своєї української назви – лютий. Погода переважно переважає тепла. За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 12 лютого, очікується тепла погода з опадами в окремих регіонах: на півночі та сході країни можливий мокрий сніг.

Так, на заході країни вночі доби прогнозуються сніг і мокрий сніг, температура буде коливатися близько +2°C.. Вдень без опадів, температура підвищиться до +4°C.

На Житомирщині вночі очікується мокрий сніг, у Київській, Чернігівській та Сумській областях опади прогнозуються протягом доби. Денна температура коливатиметься від 0°C до +2°C.

Мокрий сніг очікується і у східних, і подекуди у центральних областях. Температура вдень зросте до +4°C.

Найтепліше в суботу буде на півдні. Погода очікується малохмарно, до +7°C.