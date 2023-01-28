День у більшості регіонів України буде сухим та відносно теплим.

За даними Укргідрометцентру погода в Україні 28 січня порадує мешканців більшості регіонів сухим та відносно теплим днем. Однак без опадів та морозів не обійдеться.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Донеччині та Луганщині. Вночі сильні морози будуть на Харківщині.

Погода в регіонах

На Заході пройде день з несуттєвими опадами. Однак уночі на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +5 градусів. Найхолодніше буде на Львівщині.

На Півночі також ніч і день пройдуть без істотних опадів. Вночі стовпчики термометра опустяться до -6...-3 градусів, а вдень піднімуться до 0...+2 градуси.

У центральних областях день пройде так само з незначними опадами. У той же час, на півдні вдень очікують помірний мокрий сніг із дощем. Однак стовпчики термометра триматимуться на рівні вище 0.

На Сході день буде прохолодним. Особливо в Донецькій та Луганській областях, де термометри показуватимуть -7...-4 градуси. Вночі найхолодніше буде на Харківщині – до -8.

У Києві день пройде без істотних опадів, а температура повітря складатиме максимум +2 градуси.

Погода в містах

Ужгород – +3...+5

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк -6...-4

Луганськ – -7…-5

Харків – -1...+1

Київ – 0…+2