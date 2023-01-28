День у більшості регіонів України буде сухим та відносно теплим.

За даними Укргідрометцентру погода в Україні 28 січня порадує мешканців більшості регіонів сухим та відносно теплим днем. Однак без опадів та морозів не обійдеться.
Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Донеччині та Луганщині. Вночі сильні морози будуть на Харківщині.
Погода в регіонах
На Заході пройде день з несуттєвими опадами. Однак уночі на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +5 градусів. Найхолодніше буде на Львівщині.
На Півночі також ніч і день пройдуть без істотних опадів. Вночі стовпчики термометра опустяться до -6...-3 градусів, а вдень піднімуться до 0...+2 градуси.
У центральних областях день пройде так само з незначними опадами. У той же час, на півдні вдень очікують помірний мокрий сніг із дощем. Однак стовпчики термометра триматимуться на рівні вище 0.
На Сході день буде прохолодним. Особливо в Донецькій та Луганській областях, де термометри показуватимуть -7...-4 градуси. Вночі найхолодніше буде на Харківщині – до -8.
У Києві день пройде без істотних опадів, а температура повітря складатиме максимум +2 градуси.
Погода в містах
Ужгород – +3...+5
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1..+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк -6...-4
Луганськ – -7…-5
Харків – -1...+1
Київ – 0…+2
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