Четвер буде дощовим і холодним

Шквальний вітер з поривами до 16 м/с принесе в Україну значне зниження рівня температури, вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 °С. В країні продовжить панувати похмура і дощова погода, винятком можуть стати тільки західні регіони.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



У Черкаській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.



У Кіровоградській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +13...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+20 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +18...+21 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +15...+18 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +14...+17 °С.



У Запорізькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +15...+18 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +16...+19 °С.



Сонце зійде о 04:50, а зайде о 21:02. Тривалість дня складе 16 год 12 хв.