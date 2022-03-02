Четвер буде дощовим і холодним

Шквальний вітер з поривами до 16 м/с принесе в Україну значне зниження рівня температури, вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 °С. В країні продовжить панувати похмура і дощова погода, винятком можуть стати тільки західні регіони.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.
У Черкаській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.
У Полтавській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.
У Кіровоградській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +13...+16 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+20 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.
У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +18...+21 °С.
Північний регіон України
У Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +15...+18 °С.
Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +14...+17 °С.
У Запорізькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +15...+18 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +16...+19 °С.
Сонце зійде о 04:50, а зайде о 21:02. Тривалість дня складе 16 год 12 хв.
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