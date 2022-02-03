Без істотних опадів: прогноз погоди в Україні на 1 лютого

06:37 01 лютий Київ, Україна

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без істотних опадів, мокрий сніг очікується лише у Закарпатській області.
 
Синоптики попереджають, що у всіх регіонах, за винятком Херсонської області та Криму, можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

В області похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

Західний регіон України
У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, удень -2...+1°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.