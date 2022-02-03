Без істотних опадів: прогноз погоди в Україні на 1 лютого

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без істотних опадів, мокрий сніг очікується лише у Закарпатській області.
Синоптики попереджають, що у всіх регіонах, за винятком Херсонської області та Криму, можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
В області похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, удень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
В області похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, удень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
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