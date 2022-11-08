Без істотних опадів: погода в Україні 8 листопада

07:04 08 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно суха погода, невеликий дощ очікується лише у Вінницькій області та Києві.
 
У західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-5 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+10 °С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

У Чернівецькій та Закарпатській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +5...+7°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.

У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +7...+9°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

У Херсонській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

У Києві хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний із переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря +10…+12 °С.