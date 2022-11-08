Без істотних опадів: погода в Україні 8 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно суха погода, невеликий дощ очікується лише у Вінницькій області та Києві.
У західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-5 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+10 °С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Чернівецькій та Закарпатській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +5...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.
У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +7...+9°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
У Херсонській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
У Києві хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний із переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря +10…+12 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+10 °С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Чернівецькій та Закарпатській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +5...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +6...+8°С.
У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +7...+9°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
У Херсонській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
У Києві хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний із переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря +10…+12 °С.
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