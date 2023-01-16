Без істотних опадів: погода в Україні 16 січня

07:07 16 січня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без істотних опадів, лише у західних регіонах очікуються дощі. У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Центральний регіон України
У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Рівненщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Житомирщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

У Сумській області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Луганщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень 0…+1°С.