Без опадів: прогноз погоди в Україні на 14 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів, короткочасні дощі очікуються лише ближче до вечора на Закарпатті.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
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