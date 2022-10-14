Без опадів: прогноз погоди в Україні на 14 жовтня

07:01 14 жовтня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів, короткочасні дощі очікуються лише ближче до вечора на Закарпатті.

Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.

Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.