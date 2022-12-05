Без опадів: погода в Україні 5 грудня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, невеликий сніг та дощ пройдуть у Карпатах. У західних та північних регіонах на дорогах місцями ожеледиця.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...-3°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень -4°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...-3°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень -4°С.
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