Без опадів: погода в Україні 5 грудня

07:03 05 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, невеликий сніг та дощ пройдуть у Карпатах. У західних та північних регіонах на дорогах місцями ожеледиця.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...-3°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень -4°С.