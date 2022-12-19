Без опадів: погода в Україні 19 грудня

07:06 19 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів. Майже у всіх областях температура повітря не підніматиметься вище за 0 градусів.



Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер різних напрямків, 2-6 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.



У Черкаській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 4-7 м/сек. Температура повітря вдень -3...-1°С.



На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-7 м/сек. Температура повітря вдень -3...-1°С.



На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 2-6 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.



На Волині мінлива хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.



На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер можливий, 2-4 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.



На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-6 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.



На Хмельниччині без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.



На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний та південно-східний, 1-4 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



На Закарпатті хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-3 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



Північний регіон України

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.



На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°С, удень -7...-5°С.



На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень -9...-7°С.



На Сумщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°C.



Східний регіон України

На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -2...0°C.



На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний та північно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



Південний регіон України

У Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний та північно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



На Одещині ясно, без опадів. Вітер північний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північний, 4-5 м/сек. Температура повітря вдень -2...0°С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень -6...-4°С.