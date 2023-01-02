Без опадів та мінусових температур: погода в Україні 2 січня

За даними Укргідрометцентру, першого понеділка 2023 року в Україні буде тепло. Опадів у цей день не очікується.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
Західний регіон України
У Львівській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9…+10 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
Західний регіон України
У Львівській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9…+10 °С.
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