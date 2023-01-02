Без опадів та мінусових температур: погода в Україні 2 січня

08:01 02 січня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, першого понеділка 2023 року в Україні буде тепло. Опадів у цей день не очікується.
 
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

Західний регіон України
У Львівській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9…+10 °С.