Серпень прийшов з дощами на заході і спекою на півдні і сході

08:13 01 серпня Київ, Україна

За прогнозами синоптиків в неділю, 1 серпня, захід і частково північну частину України очікують дощі та грози з пониженням температури. А ось на решті території прогнозують ясну і дуже спекотну погоду.

Справжня спека буде в Східній і Південній Україні. Там стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.

На заході України очікується невелике похолодання. Температура повітря там впаде до +27 ... + 29 градусів. Синоптики прогнозують зливи, град з грозами, а також шквальні пориви вітру 15 - 24 метри в секунду.

На сході ж спека не буде відступати. Там очікують +32 ... + 34 градуси і ясну погоду. Опадів не прогнозують.

У частині північних областей також буде бушувати негода. Дощі і грози слід чекати жителям Житомирщини, Київщини і Чернігівщини. Стовпчики термометрів покажуть +28 ... + 30 градусів.

У південних регіонах місцями буде хмарно, але опадів не буде. Повітря там прогріється до +32 ... + 34 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень буде йти дощ з грозою. Температура повітря складе +29 ... + 31 градус.

Прогноз погоди в містах України на 1 серпня:

Ужгород - +31 ... + 33

Львів - +27 ... + 29

Івано-Франківськ - +28 ... + 30

Тернопіль - +28 ... + 30

Чернівці - +28 ... + 30

Хмельницький - +28 ... + 30

Луцьк - +27 ... + 29

Рівне - +27 ... + 29

Житомир - +27 ... + 29

Вінниця - +29 ... + 31

Одеса - +32 ... + 34

Миколаїв - +32 ... + 34

Херсон - +32 ... + 34

Сімферополь - +32 ... + 34

Кропивницький - +32 ... + 34

Черкаси - +32 ... + 34

Чернігів - +28 ... + 30

Суми - +30 ... + 32

Полтава - +32 ... + 34

Дніпро - +32 ... + 34

Запоріжжя - +32 ... + 34

Донецьк - +32 ... + 34

Луганськ - +32 ... + 34

Харків - +32 ... + 34

Київ - +29 ... + 31





