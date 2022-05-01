Серпень прийшов з дощами на заході і спекою на півдні і сході

За прогнозами синоптиків в неділю, 1 серпня, захід і частково північну частину України очікують дощі та грози з пониженням температури. А ось на решті території прогнозують ясну і дуже спекотну погоду.
Справжня спека буде в Східній і Південній Україні. Там стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.
На заході України очікується невелике похолодання. Температура повітря там впаде до +27 ... + 29 градусів. Синоптики прогнозують зливи, град з грозами, а також шквальні пориви вітру 15 - 24 метри в секунду.
На сході ж спека не буде відступати. Там очікують +32 ... + 34 градуси і ясну погоду. Опадів не прогнозують.
У частині північних областей також буде бушувати негода. Дощі і грози слід чекати жителям Житомирщини, Київщини і Чернігівщини. Стовпчики термометрів покажуть +28 ... + 30 градусів.
У південних регіонах місцями буде хмарно, але опадів не буде. Повітря там прогріється до +32 ... + 34 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень буде йти дощ з грозою. Температура повітря складе +29 ... + 31 градус.
Прогноз погоди в містах України на 1 серпня:
Ужгород - +31 ... + 33
Львів - +27 ... + 29
Івано-Франківськ - +28 ... + 30
Тернопіль - +28 ... + 30
Чернівці - +28 ... + 30
Хмельницький - +28 ... + 30
Луцьк - +27 ... + 29
Рівне - +27 ... + 29
Житомир - +27 ... + 29
Вінниця - +29 ... + 31
Одеса - +32 ... + 34
Миколаїв - +32 ... + 34
Херсон - +32 ... + 34
Сімферополь - +32 ... + 34
Кропивницький - +32 ... + 34
Черкаси - +32 ... + 34
Чернігів - +28 ... + 30
Суми - +30 ... + 32
Полтава - +32 ... + 34
Дніпро - +32 ... + 34
Запоріжжя - +32 ... + 34
Донецьк - +32 ... + 34
Луганськ - +32 ... + 34
Харків - +32 ... + 34
Київ - +29 ... + 31
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі