Атмосферний фронт циклону Luciano принесе на захід грози і похолодання

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру 17 серпня на більшій території України очікується спекотна і сонячна погода. І тільки на заході країни пройдуть грози і помітно похолодає.

Погода в регіонах

У більшості областей очікують спекотну погоду без опадів. Температура повітря складе +28 ... + 32 градуси.

Однак в західні області прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano. Він принесе грозові дощі і зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, дощ буде також у Житомирській і Вінницькій областях.

Там пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, а стовпчики термометрів опустяться в середньому до +23 ... + 26 градусів.

У Києві прогнозують сухий і спекотний день і температуру до +32 градусів.

Погода в містах України на 17 серпня

Ужгород - +24 ... + 26

Львів - +23 .. + 25

Івано-Франківськ - +24 ... + 26

Тернопіль - +24 ... + 26

Чернівці - +27 ... + 29

Хмельницький - +28 ... + 30

Луцьк - +24 ... + 26

Рівне - +24 ... + 26

Житомир - +30 ... + 32

Вінниця - +30 ... + 32

Одеса - +28 .. + 30

Миколаїв - +30 ... + 32

Херсон - +28 ... + 30

Сімферополь - +27 ... + 29

Кропивницький - +30 ... + 32

Черкаси - +30 ... + 32

Чернігів - +30 ... + 32

Суми - +30 ... + 32

Полтава - +30 ... + 32

Дніпро - +30 ... + 32

Запоріжжя - +28 ... + 30

Донецьк - +28 ... + 30

Луганськ - +30 ... + 32

Харків - +30 ... + 32

Київ - +30 ... + 32