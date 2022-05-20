Атмосферний фронт циклону Luciano принесе на захід грози і похолодання

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру 17 серпня на більшій території України очікується спекотна і сонячна погода. І тільки на заході країни пройдуть грози і помітно похолодає.
Погода в регіонах
У більшості областей очікують спекотну погоду без опадів. Температура повітря складе +28 ... + 32 градуси.
Однак в західні області прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano. Він принесе грозові дощі і зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, дощ буде також у Житомирській і Вінницькій областях.
Там пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, а стовпчики термометрів опустяться в середньому до +23 ... + 26 градусів.
У Києві прогнозують сухий і спекотний день і температуру до +32 градусів.
Погода в містах України на 17 серпня
Ужгород - +24 ... + 26
Львів - +23 .. + 25
Івано-Франківськ - +24 ... + 26
Тернопіль - +24 ... + 26
Чернівці - +27 ... + 29
Хмельницький - +28 ... + 30
Луцьк - +24 ... + 26
Рівне - +24 ... + 26
Житомир - +30 ... + 32
Вінниця - +30 ... + 32
Одеса - +28 .. + 30
Миколаїв - +30 ... + 32
Херсон - +28 ... + 30
Сімферополь - +27 ... + 29
Кропивницький - +30 ... + 32
Черкаси - +30 ... + 32
Чернігів - +30 ... + 32
Суми - +30 ... + 32
Полтава - +30 ... + 32
Дніпро - +30 ... + 32
Запоріжжя - +28 ... + 30
Донецьк - +28 ... + 30
Луганськ - +30 ... + 32
Харків - +30 ... + 32
Київ - +30 ... + 32
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