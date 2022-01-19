Антициклон Trudi несе в Україну чергову хвилю дощів

Холодний атмосферний фронт, що йде з заходу, несе з собою опади і похолодання. Синоптики попереджають про ймовірність дощу з грозами на більшій частині країни, виняток становитиме лише південний схід. На північ і захід України обрушиться вітер 15-20 м/с.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.



У Рівненській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.



Північний регіон України

У Житомирській, Чернігівській та Київській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +15...+17 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +19...+21 °С.



У Донецькій і Луганській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +19...+21 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +18...+20 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +18...+20 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.



Сонце зійде о 05:30, а зайде о 20:26. Тривалість дня складе 14 год 56 хв.