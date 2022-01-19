Антициклон Trudi несе в Україну чергову хвилю дощів

06:09 06 травень Київ, Україна

Холодний атмосферний фронт, що йде з заходу, несе з собою опади і похолодання. Синоптики попереджають про ймовірність дощу з грозами на більшій частині країни, виняток становитиме лише південний схід. На північ і захід України обрушиться вітер 15-20 м/с.

Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.

У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.

Західний регіон України
У Львівській, Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.

В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.

У Рівненській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.

У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Північний регіон України
У Житомирській, Чернігівській та Київській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

У Сумській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +15...+17 °С.

Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +19...+21 °С.

У Донецькій і Луганській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +19...+21 °С.

Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.

У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +18...+20 °С.

У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +18...+20 °С.

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

У Києві хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Сонце зійде о 05:30, а зайде о 20:26. Тривалість дня складе 14 год 56 хв.