Антициклон Trudi несе в Україну чергову хвилю дощів

Холодний атмосферний фронт, що йде з заходу, несе з собою опади і похолодання. Синоптики попереджають про ймовірність дощу з грозами на більшій частині країни, виняток становитиме лише південний схід. На північ і захід України обрушиться вітер 15-20 м/с.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.
У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.
У Рівненській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.
У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.
Північний регіон України
У Житомирській, Чернігівській та Київській областях хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +15...+17 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +19...+21 °С.
У Донецькій і Луганській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +19...+21 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +18...+20 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +18...+20 °С.
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.
Сонце зійде о 05:30, а зайде о 20:26. Тривалість дня складе 14 год 56 хв.
Антициклон Trudi несе в Україну чергову хвилю дощів
06:09 06 травень Київ, Україна
Холодний атмосферний фронт, що йде з заходу, несе з собою опади і похолодання. Синоптики попереджають про ймовірність дощу з грозами на більшій частині країни, виняток становитиме лише південний схід. На північ і захід України обрушиться вітер 15-20 м/с.
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