8 лютого по всій території країни буде хмарно та туманно

У вівторок антициклон Holm витіснятиме атмосферні маси, що несуть опади, з території країни. За даними meteoprog.ua, вночі мокрий сніг пройде практично у всіх областях України, але потім фронт дощу та мокрого снігу зміщуватиметься із заходу на схід. У окремих районах на півночі згуститься туман, видимість знизиться до 400 м. У гірських районах Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.
Прогноз погоди на 8 лютого:
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень 0...+3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
- Західний регіон України
У Львівській області похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Сумщині похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
- Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.
Сонце зійде о 07:21, а зайде о 17:02. Тривалість дня становитиме 9 год 41 хв.
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