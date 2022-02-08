8 лютого по всій території країни буде хмарно та туманно

07:46 08 лютий Київ, Україна

У вівторок антициклон Holm витіснятиме атмосферні маси, що несуть опади, з території країни. За даними meteoprog.ua, вночі мокрий сніг пройде практично у всіх областях України, але потім фронт дощу та мокрого снігу зміщуватиметься із заходу на схід. У окремих районах на півночі згуститься туман, видимість знизиться до 400 м. У гірських районах Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.

Прогноз погоди на 8 лютого:

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень 0...+3°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

Західний регіон України

У Львівській області похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

На Сумщині похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.

На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

Сонце зійде о 07:21, а зайде о 17:02. Тривалість дня становитиме 9 год 41 хв.