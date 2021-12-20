6 грудня в Україні буде з дощем та мокрим снігом

06:28 06 грудень Київ, Україна

Погода у понеділок, 6 грудня, буде відносно теплою та вологою. На північному заході країні очікується мокрий сніг, у центрі та на півдні країни - дощі. Ближче до західних регіонів варто побоюватися налипання мокрого снігу та ожеледиці. Через незначний мінус у нічний час доби, ближче до ранку є висока ймовірність туману з видимістю 200-500 м.



Центральний регіон України



На Вінниччині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.



На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.



На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +1...+3°С.



На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.



Західний регіон України На Вінниччині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +1...+3°С.На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.



У Львівській та Івано-Франківській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -1...+1°С.



На Волинщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень 0...+2°С.



На Рівненщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень 0...+2°С.



На Хмельниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.



На Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.



На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.



На Закарпатті хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.



Північний регіон України



На Київщині хмарно, мокрий сніг із дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.



На Житомирщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +1...+3°С.



На Сумщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень 0...+2°С.



На Чернігівщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +1...+3°С.



На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.



На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.



Південний регіон України



На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.



У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +9...+11°С.



На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +12...+14°С.



У Києві буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -1...+1°С.



Сонце зійде о 7:42, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 13 хв.