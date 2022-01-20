5 травня хмарно, тільки на заході до вечора можливий дощ

Синоптики обіцяють по всій території країни суху, але хмарну погоду. Нічні заморозки в північних регіонах України прожене теплий антициклон Trudi, завдяки якому вдень повітря прогріється до +21 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +18...+21 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій та областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +18...+21 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +17...+20 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +18...+21 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +18...+21 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +17...+20 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +17...+20 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +17...+20 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +17...+20 °С.



Сонце зійде о 5:25, а зайде о 20:23. Тривалість дня складе 14 год 58 хв.