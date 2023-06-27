4 лютого погода буде похмурою, вітряною та з опадами

06:05 04 лютого Київ, Україна

Циклон Siegbert став причиною дощу і мокрого снігу практично на всій території України. Також сьогодні існує ймовірність шквального вітру з поривами до 15-20 м/с. Скрізь, крім південного сходу, на дорогах буде триматися ожеледь. На Сумщині та в центрі країни можливий щільний туман.



У центральних областях

Хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень + 1...+4 °С.



На заході країни

Хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



У північних областях

Хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень + 2...+5 °С.



На сході країни

Хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



У південних областях

Хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +7...+10 °С.



У Києві хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +2...+5 °С.



Сонце зійде о 7:27, а зайде о 16:56. Тривалість дня складе 9 год 29 хв.