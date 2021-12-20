2 грудня в Україні буде вологим та похмурим

06:42 02 грудень Київ, Україна

Другий день зими відзначиться підвищенням температури повітря та відсутністю опадів. Так, на півдні країни вдень повітря прогріється до +11 °С, а ось на півночі можливі нічні заморозки, ожеледиця. Синоптики попереджають про можливе посилення вітру до 20 м/с.



Центральний регіон України



У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.



На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +5...+8°С.



На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.



Західний регіон України У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +5...+8°С.На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.



На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.



У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.



На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.



У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +9...+12°С.



На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.



Північний регіон України



У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.



На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.



Східний регіон України



На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.



На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.



На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України



В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +8...+11°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.



На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.



У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.



Сонце зійде о 07:38, а зайде о 15:57. Тривалість дня становитиме 8 год 19 хв.