2 грудня в Україні буде вологим та похмурим

Другий день зими відзначиться підвищенням температури повітря та відсутністю опадів. Так, на півдні країни вдень повітря прогріється до +11 °С, а ось на півночі можливі нічні заморозки, ожеледиця. Синоптики попереджають про можливе посилення вітру до 20 м/с.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +5...+8°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +9...+12°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +8...+11°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
Сонце зійде о 07:38, а зайде о 15:57. Тривалість дня становитиме 8 год 19 хв.
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