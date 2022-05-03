2 серпня в Україні буде спекотно, винятком стануть північ і центр країни

Сьогодні в Україні буде триматися спекотна літня погода, винятком можуть стати тільки північ і центр країни, де синоптики обіцяють грози, град і сильний вітер. Також Західну Україну можуть відвідати незначні, короткочасні дощі.

Синоптики попереджають, що в північних, центральних і східних областях, а також в Миколаївській області і Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.



У північних і західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 69 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +24...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



Сонце зійде о 5:27, а зайде о 20:40. Тривалість дня складе 15 год 13 хв.