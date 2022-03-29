29 березня погода в Україні буде хмарною, але теплою

У вівторок очікується тепла весняна погода. За даними синоптиків, вранці та вдень дощі можливі у західних, центральних та північних областях, увечері – на сході країни. Вітер очікується сильним у більшості регіонів України.
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.
На Черкащині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +15...+18°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +12...+15°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +10...+13°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +11...+14°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.
У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
- Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +12...+15°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +10...+13°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +12...+15°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +11...+14°С.
Сонце зійде о 06:40, а зайде о 19:24. Довгота дня становитиме 12 год 44 хв.
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