27 грудня в Україні без суттєвих опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с

Сьогодні по всій території країни пануватиме максимально комфортна зимова погода, температура повітря в середньому коливатиметься від -10°С до +2°С вдень. Синоптики попереджають про ожеледь на дорогах.
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -3...-1°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -3...-1°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -5...-3°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -4...-2°С.
- Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-8°, вдень -3...-1°С.
У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -4...-2°С.
На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -5...-3°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -5...-3°С.
У Чернівецькій області хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.
На Закарпатті хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень 0...+2°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-2°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -7...-5°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -5...-3°С.
- Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -6...-4°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.
На Херсонщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -1...+1°С.
На Миколаївщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.
На Одещині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у південно-східний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-3°С.
Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:00. Тривалість дня становитиме 8 год 02 хв.
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