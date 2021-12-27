27 грудня в Україні без суттєвих опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с

Сьогодні по всій території країни пануватиме максимально комфортна зимова погода, температура повітря в середньому коливатиметься від -10°С до +2°С вдень. Синоптики попереджають про ожеледь на дорогах.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -3...-1°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -3...-1°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -5...-3°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -4...-2°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-8°, вдень -3...-1°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -4...-2°С.

На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -5...-3°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -5...-3°С.

У Чернівецькій області хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.

На Закарпатті хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень 0...+2°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-2°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -7...-5°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -5...-3°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -6...-4°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.

На Херсонщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -1...+1°С.

На Миколаївщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.

На Одещині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у південно-східний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-3°С.

Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:00. Тривалість дня становитиме 8 год 02 хв.