10 січня по всій території України утримається хмарна погода, на сході - мокрий сніг, ожеледь

- Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.
На Кіровоградщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.
У Черкаській та Полтавській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -3...-1°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -2...0°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -3...-1°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.
На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -2...0°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -3...-1°С.
- Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -2...0°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -3...-1°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.
На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.
На Луганщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.
На Донеччині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.
У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер західний із переходом у північний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі буде близько 0°, вдень -2°С.
Сонце зійде о 7:56, а зайде о 16:15. Довгота дня становитиме 8 год. 19 хв.
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