10 січня по всій території України утримається хмарна погода, на сході - мокрий сніг, ожеледь

05:37 10 січень Київ, Україна

Сьогодні практично по всій території країни синоптики обіцяють похмуру та хмарну погоду.

Вночі місцями може пройти невеликий сніг, і лише у західних областях буде без істотних опадів. Вдень у більшості областей істотних опадів не очікується. У східних областях місцями невеликий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледиця.. Вранці у західних та південних областях місцями можливий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.

На Кіровоградщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.

У Черкаській та Полтавській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -3...-1°С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -2...0°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -3...-1°С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.

На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -2...0°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -3...-1°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -2...0°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -3...-1°С.

На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.

На Луганщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.

На Донеччині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.

На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.

На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С.

На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.

У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер західний із переходом у північний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі буде близько 0°, вдень -2°С.

Сонце зійде о 7:56, а зайде о 16:15. Довгота дня становитиме 8 год. 19 хв.