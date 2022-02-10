19 травня погода буде хмарною і дощовою, на заході - зливи

Погода 19 травня не порадує жодну з областей, на всій території України синоптики обіцяють дощі, грози. У західних регіонах можливі сильні зливи з підтопленнями.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +14...+17 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



У Рівненській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +20...+23 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +19...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Києві хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +16...+19 °С.



Сонце зійде о 5:04, а зайде о 20:44. Тривалість дня складе 15 год 40 хв.