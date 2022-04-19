19 квітня на всій території країни очікується похолодання, місцями - опади.

06:12 19 квітня Київ, Україна

У ніч проти вівторка здебільшого території країни (виняток – східні регіони) можливі заморозки. Подекуди температура повітря знизиться до -5 °С. За даними синоптиків, дощі можливі у північних та східних областях, а також у Криму.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +8...+11°С.

У Волинській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +15...+18°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +19...+22°С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +16...+19°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 05:55, а зайде о 19:58. Довгота дня становитиме 14 год 03 хв.