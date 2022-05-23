18 серпня значну частину України накриють грози, град і шквали

Як обіцяють нам синоптики, в середу, 18 серпня, в Україні стане прохолодніше. У більшості регіонів пройдуть дощі з грозами і шквальними поривами вітру. Тільки на півдні, сході і частині центру продовжить триматися висока температура повітря.
Сонячно і сухо буде в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Таку ж погоду прогнозують у західних областях, крім Буковини і Закарпаття.
Правда, на заході температура повітря буде коливатися в межах +19 ... + 23 градусів.
Очікуються грози
На значній частині території України 18 серпня будуть лити дощі з грозами. Це стосується північних, центральних і південних областей. На півночі буде прохолодно - + 21 ... + 23 градуси, а ближче до півдня і центру синоптики обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів сягатимуть і +30 градусів.
Крім того, синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру сягатимуть 7 - 12 метрів на секунду.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що в середу спека дійсно "почне йти". На її заміну прийде свіже повітря разом з дощами. Хоча вона додала, що в східних областях "високі люті градуси будуть триматися довше за все".
Яка погода буде в Києві
У столиці вночі та вдень прогнозують дощі. Також Київ накриють грози, а температура повітря складе +21 ... + 23 градуси.
Погода в містах України на 18 серпня
Ужгород - +20 ... + 22
Львів - +19 ... + 21
Івано-Франківськ - +19 ... + 21
Тернопіль - + 20 ... + 22
Чернівці - + 21 ... + 23
Хмельницький - + 21 ... + 23
Луцьк - + 20 ... + 22
Рівне - +19 ... + 21
Житомир - + 22 ... + 24
Вінниця - + 22 ... + 24
Одеса - + 28 ... + 30
Миколаїв - + 30 ... + 32
Херсон - + 30 ... + 32
Сімферополь - + 28 ... + 30
Кропивницький - +27 ... + 29
Черкаси - + 28 ... + 30
Чернігів - + 22 ... + 24
Суми - + 22 ... + 24
Полтава - + 29 ... + 31
Дніпро - + 30 ... + 32
Запоріжжя - + 29 ... + 31
Донецьк - + 30 ... + 32
Луганськ - + 32 ... + 34
Харків - + 31 ... + 33
Київ - + 21 ... + 24
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