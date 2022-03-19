17 березня на території країни буде прохолодно та без опадів

У четвер антициклон зумовить у країні суху, але холодну погоду. За даними meteoprog.ua, сніг можливий лише у східних областях. Також на сході слід очікувати на посилення вітру.
- Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -4...-1°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.
- Західний регіон України
На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
У Волинській області ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.
У Рівненській та Тернопільській областях ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
На Хмельниччині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.
На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.
На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -7...-4°С.
- Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
Сонце зійде о 06:07, а зайде о 18:05. Тривалість дня становитиме 11 год 58 хв.
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