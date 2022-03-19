17 березня на території країни буде прохолодно та без опадів

06:16 17 березня Київ, Україна

У четвер антициклон зумовить у країні суху, але холодну погоду. За даними meteoprog.ua, сніг можливий лише у східних областях. Також на сході слід очікувати на посилення вітру.

Центральний регіон України

На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -4...-1°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

Західний регіон України

На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

У Рівненській та Тернопільській областях ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Хмельниччині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.

На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -7...-4°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.

У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

Сонце зійде о 06:07, а зайде о 18:05. Тривалість дня становитиме 11 год 58 хв.