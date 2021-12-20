17 грудня в Україні буде туман, дощ та мокрий сніг

06:25 17 грудень Київ, Україна

В Україну йде несуттєве похолодання, температура повітря знизиться на декілька градусів у всіх регіонах країни, на півдні та сході синоптики попереджають про зниження видимості до 300-900 м через тумани



Центральний регіон України



У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.



У Полтавській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



Західний регіон України



У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.



У Закарпатській області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.



Північний регіон України



У Київській, Житомирській та Чернігівській похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.



На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.



Східний регіон України



У Харківській та Луганській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



На Донеччині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України



В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.



У Запорізькій області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.



У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



Сонце зійде о 07:53, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 1 хв.