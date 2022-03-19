16 березня в Україні буде похмуро та прохолодно

06:15 16 березня Київ, Україна

У середу в країні опадів не передбачається. За даними meteoprog.ua, мокрий сніг та дощ можливий лише у Карпатах та Закарпатті. Температура повітря дещо знизиться.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -2...+1°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.

На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -3...0°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...8°С.

На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

Сонце зійде о 06:09, а зайде о 18:03. Тривалість дня становитиме 11 год 54 хв.