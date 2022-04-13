16 липня буде спекотно, а в повітрі спостерігається висока концентрація пилку злакових трав

16 липня не буде відрізнятися температурним спадом або кількістю опадів. Сьогодні буде так же спекотно, як і вчора.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів (крім південних областей).

У північних і західних частинах країни в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 77 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



Західний регіон України

У Львівській області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +30...+33 °С



У Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +23...+26 °С, вдень +30...+33 °С.



Сонце зійде о 5:05, а зайде о 21:03. Тривалість дня складе 15 год 58 хв.