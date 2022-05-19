15 серпня Україну чекає спекотна з сонячною погодою неділя

За прогнозом Укргідрометцентру, в країну йде спека. У неділю, 15 серпня, в Україні очікується суха і спекотна погода. У зв'язку з цим в ДСНС оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стовпчики термометрів піднімуться в середньому до +28 ... +30 градусів. Невеликі локальні дощі можливі лише на Донбасі і в Криму.
Прогноз погоди в регіонах
Середня температура повітря буде коливатися від +24 до +31 градуса. Найсвіжіше буде в Криму - +24 ... +26 градусів, на Донбасі та Запоріжжі - 25 ... +27 градусів. Найвищі відмітки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині - +29 ... +31 градус.
Істотних поривів вітру теж не очікують - до 3 - 8 метрів на секунду.
У Києві та області +29 ... +31 градус, буде дути легкий західний вітер.Погода в містах України на 15 серпня:
Ужгород - +29 ... +31
Львів - +29 ... +31
Івано-Франківськ - +29 ... +31
Тернопіль - +28 ... +30
Чернівці - +29 ... +31
Хмельницький - +28 ... +30
Луцьк - +27 ... +29
Рівне - +28 ... +30
Житомир - +29 ... +31
Вінниця - +27 ... +29
Одеса - +28 ... +30
Миколаїв - +29 ... +31
Херсон - +28 ... +30
Сімферополь - +24 ... +26
Кропивницький - +27 ... +29
Черкаси - +28 ... +30
Чернігів - +29 ... +31
Суми - +28 ... +30
Полтава - +28 ... +30
Дніпро - +28 ... +30
Запоріжжя - +25 ... +27
Донецьк - +25 ... +27
Луганськ - +25 ... +27
Харків - +29 ... +31
Київ - +29 ... +31
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