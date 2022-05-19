15 серпня Україну чекає спекотна з сонячною погодою неділя

08:20 15 серпня Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, в країну йде спека. У неділю, 15 серпня, в Україні очікується суха і спекотна погода. У зв'язку з цим в ДСНС оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стовпчики термометрів піднімуться в середньому до +28 ... +30 градусів. Невеликі локальні дощі можливі лише на Донбасі і в Криму.

Прогноз погоди в регіонах

Середня температура повітря буде коливатися від +24 до +31 градуса. Найсвіжіше буде в Криму - +24 ... +26 градусів, на Донбасі та Запоріжжі - 25 ... +27 градусів. Найвищі відмітки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині - +29 ... +31 градус.

Істотних поривів вітру теж не очікують - до 3 - 8 метрів на секунду.

У Києві та області +29 ... +31 градус, буде дути легкий західний вітер.

Погода в містах України на 15 серпня:

Ужгород - +29 ... +31

Львів - +29 ... +31

Івано-Франківськ - +29 ... +31

Тернопіль - +28 ... +30

Чернівці - +29 ... +31

Хмельницький - +28 ... +30

Луцьк - +27 ... +29

Рівне - +28 ... +30

Житомир - +29 ... +31

Вінниця - +27 ... +29

Одеса - +28 ... +30

Миколаїв - +29 ... +31

Херсон - +28 ... +30

Сімферополь - +24 ... +26

Кропивницький - +27 ... +29

Черкаси - +28 ... +30

Чернігів - +29 ... +31

Суми - +28 ... +30

Полтава - +28 ... +30

Дніпро - +28 ... +30

Запоріжжя - +25 ... +27

Донецьк - +25 ... +27

Луганськ - +25 ... +27

Харків - +29 ... +31

Київ - +29 ... +31

Прогноз погоды на 15 августа от Укргидрометцентра

 