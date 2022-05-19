15 серпня Україну чекає спекотна з сонячною погодою неділя

За прогнозом Укргідрометцентру, в країну йде спека. У неділю, 15 серпня, в Україні очікується суха і спекотна погода. У зв'язку з цим в ДСНС оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стовпчики термометрів піднімуться в середньому до +28 ... +30 градусів. Невеликі локальні дощі можливі лише на Донбасі і в Криму.

Прогноз погоди в регіонах

Середня температура повітря буде коливатися від +24 до +31 градуса. Найсвіжіше буде в Криму - +24 ... +26 градусів, на Донбасі та Запоріжжі - 25 ... +27 градусів. Найвищі відмітки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині - +29 ... +31 градус.

Істотних поривів вітру теж не очікують - до 3 - 8 метрів на секунду.

У Києві та області +29 ... +31 градус, буде дути легкий західний вітер.