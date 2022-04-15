15 квітня у всій країні очікується потепління. Опадів не передбачається

06:18 15 квітня Київ, Україна

У п'ятницю погода порадує мешканців більшості регіонів країни. За даними синоптиків, короткочасні дощі можливі лише на північному заході. В інших областях ослабне вітер, буде досить тепло, сухо та подекуди сонячно.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +16...+19°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +14...+17°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +16...+19°С.

У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.

Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.

В Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +16...+19°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +14...+17°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +13...+16°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.

Східний регіон України

На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +15...+18°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...6°С, вдень +16...+19°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +16...+19°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

Сонце зійде о 06:04, а зайде о 19:51. Довгота дня становитиме 13 год 47 хв.