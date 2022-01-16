14 січня в Україні потеплішає, але посилиться вітер

Атмосферні потоки, що прийшли в Україну із заходу, спричинять потепління та посилення вітру до 23-27 м/с. З потеплінням прийдуть і опади у вигляді дощу із мокрим снігом, синоптики попереджають про ожеледь.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, мокрий сніг, удень +1...+4°С.

На Черкащині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

У Полтавській та Дніпропетровській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.

На Кіровоградщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.

Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

У Закарпатській області похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

На Житомирщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

На Сумщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -1...+2°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень 0...+3°С.

На Донеччині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень +1...+4°С.

На Луганщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°С, вдень +1...+4°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +2...+5°С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.

На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.

На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.

У Києві похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

Сонце зійде о 07:53, а зайде о 16:21. Тривалість дня становитиме 8 год 28 хв.