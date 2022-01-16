14 січня в Україні потеплішає, але посилиться вітер

Атмосферні потоки, що прийшли в Україну із заходу, спричинять потепління та посилення вітру до 23-27 м/с. З потеплінням прийдуть і опади у вигляді дощу із мокрим снігом, синоптики попереджають про ожеледь.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, мокрий сніг, удень +1...+4°С.
На Черкащині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.
На Кіровоградщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
- Західний регіон України
У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.
У Закарпатській області похмуро, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
На Житомирщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
На Сумщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -1...+2°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень 0...+3°С.
На Донеччині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень +1...+4°С.
На Луганщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°С, вдень +1...+4°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +2...+5°С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.
На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.
На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.
У Києві похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
Сонце зійде о 07:53, а зайде о 16:21. Тривалість дня становитиме 8 год 28 хв.
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