14 квітня синоптики обіцяють похолодання, опади та посилення вітру

06:04 13 квітня Київ, Україна

У вівторок на лівобережній частині країни очікуються дощі, подекуди – з мокрим снігом. За даними синоптиків, найсильніші дощі пройдуть у Приазов'ї. У більшості областей (за винятком західних) посилиться вітер – пориви можуть сягати 22 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +8...+11°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Тернопільській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +9...+12°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 06:08, а зайде о 19:48. Довгота дня становитиме 13 год 40 хв.