13 червня: тепла і дощова погода

Попри вихідні дні, сьогодні, 13 червня 2021 року, в Україні синоптики прогнозують хоч і теплу, але дощову погоду. Хотілося б насолодитися прогулянками на природі, однак практично всі регіони України сьогодні будуть поливати зливи.

Найтепліше буде на півдні і сході. Там температура повітря прогріється до +25 ... +26 градусів. До найбільш прохолодної погоди, за даними синоптиків, варто готуватися жителям заходу. Там прогнозують до +18 ... +21 градусу.

За даними синоптика Наталії Діденко, Україну відвідає холодний атмосферний фронт. Він принесе грози і похолодання. Крім того, можливий град.

«Зараз цей холодний атмосферний фронт лякає зливами і грозами жителів Польщі і Німеччини, завтра прискаче в Україну. Найближчої ночі фронтальні зливи і грози пройдуть у західних областях і можливі навіть сильні опади», - зазначила синоптик.

Діденко зазначила, що "13 червня атмосферний фронт буде перетинати Україну, захоплюючи за собою грозові дощі і похолодання". Зокрема, в неділю "температура повітря знизиться в західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17 ... +20 градусів".