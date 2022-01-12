12 січня в Україні буде сухо, морозно та вітряно

Сьогодні по всій території країни синоптики обіцяють суху та морозну погоду. Можливе посилення вітру до 16 м/с, варто побоюватися ожеледиці.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -8...-5°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -9...-6°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -8...-5°С.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -7...-4°С.

Західний регіон України

На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -7...-4°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.

На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -9...-6°С.

На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -10...-7°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -8...-5°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -12...-9°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -9...-6°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -11...-8°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -11...-8°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -10...-7°С.

У Донецькій та Луганській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -4...-1°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.

У Херсонській та Запорізькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень -13...-10°С.

Сонце зійде о 07:54, а зайде о 16:18. Тривалість дня становитиме 8 год 24 хв.