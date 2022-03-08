12 червня: частина України насолодиться сухою погодою

Дощова погода в Україні триває. 12 червня синоптики передають зливи, однак частина українських областей зможуть насолодитися сухою сонячною погодою. В основному це стосується Західної України.

У Хмельницькій та Івано-Франківській областях пройдуть невеликі дощі, а ось в Чернівецькій області будуть значні дощі. Суху погоду синоптики обіцяють в Черкаській і Кіровоградській, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Температура на заході - +23 ... +24 градуси. На півночі буде трохи тепліше - +22 ... +25 градусів. У Центральній Україні стовпчик термометра показуватиме до +25 градусів. На півдні майже така ж температура - до +26. На сході очікується, що температура не буде перевищувати 24 градусів.

Вночі стовпчик термометра покаже +9 ... +15 градусів.