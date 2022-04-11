11 квітня погода в Україні буде похмурою. У більшості регіонів - дощ

06:02 11 квітня Київ, Україна

У понеділок у більшості областей України буде похмуро та дощитиме. У західних областях нічна температура повітря трохи знизиться. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +7...+9°С.

На Черкащині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +5...+7°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +10...+12°С.

На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +16...+18°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +6...+8°С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +7...+9°С.

На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +9...+11°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +7...+9°С.

На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +9...+11°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +21...+23°С.

На Донеччині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +21...+23°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.

На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +14...+16°С.

На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +17...+19°С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +11...+13°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +15...+17°С.

У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північний, 4-8 м/сек. Температура повітря вночі близько +4°С, вдень +6…+8°С.

Сонце зійде о 6:14, а зайде о 19:43. Тривалість дня становитиме 13 год 29 хв.