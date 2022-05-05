Зірки не буде: в Києві презентували проєкт головної ялинки

19:34 04 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 4 грудня, на брифінгу чиновників КМДА, директорка департаменту культури Діана Попова в символічному капелюсі, показала проєкт головної ялинки країни.

Згідно з проєктом, в цьому році на головній ялинці країни замість традиційної зірки з'явиться капелюх жовтого кольору вагою 58 кілограмів. Верхівка - з лози і гірлянд.

Вона буде світитися. Цього року ялинка вперше буде штучною і як ніколи високою - висотою 31 метр. Її відкриття має відбутися 19 грудня.

Раніше президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні свята на Софійській площі Києва, Ігор Добруцький розповів, що новорічна ялинка-2021 буде найбільш незвичною за останні роки.



До цього штучну ялинку використовували в 2011 році, тоді її відкрив Віктор Янукович.