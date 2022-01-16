Зірка серіалу Рівердейл виявилася агентом ФБР

Марісоль Ніколс, відома за популярними американськими серіалами «Рівердейл», «Врата та благочестиві стерви», а також «24», виявилася не тільки талановитою акторкою, але й таємним агентом ФБР. Як повідомляється, вона понад п'ять років допомагала американським спецслужбам боротися з продажем неповнолітніх в сексуальне рабство.

46-річна актриса видавала себе за матір, яка хоче віддати свою дочку сутенерам і отримати винагороду. Також вона "була" 12-річною дівчинкою.

Крім того, Ніколс заснувала організацію з боротьби з рабством Foundation for a Slavery Free World.

Подвійним життям знаменитості зацікавилися продюсери Sony Pictures Television. Вони хочуть зняти шоу за її біографією. Головна роль в картині може дістатися самій Марісоль Ніколс.

Нагадаємо, що голлівудська актриса Сальма Хайек на відпочинку в Греції била тарілки.

Як повідомлялося, раніше Шерон Стоун знялася з мавпою на плечі. Актриса зробила кумедний кадр під час зйомок нового серіалу. Стоун зображена з мавпою - обидві майже в однакових сукнях.