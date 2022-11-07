Зірка "Дизель шоу" склав іспит на громадянство України
10:47 07 листопада Київ, Україна
Білорус, зірка "Дизель шоу" Євген Сморігін склав іспит з української мови для отримання громадянства. Сморігін пояснив, що його родина в Україні, а дружина із дітьми – українці. Тому і він має ним стати.
"Я хочу здобути українське громадянство, бо тут моя сім'я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я маю бути українцем", - сказав він.
У той самий час Сморігін додав, що складання іспиту проходило в аудиторії університету, і все знімалося на камеру. Протягом години складав іспит з української мови.
"Ти приходиш до класу в університеті. Маленький клас, комп'ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній сім'я на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ще таке завдання: є оповідання, в якому деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все це є година. І для того рівня на здобуття громадянства я здав", - наголосив зірка "Дизель шоу".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі