Зірка "Дизель шоу" склав іспит на громадянство України

10:47 07 листопада Київ, Україна

Білорус, зірка "Дизель шоу" Євген Сморігін склав іспит з української мови для отримання громадянства. Сморігін пояснив, що його родина в Україні, а дружина із дітьми – українці. Тому і він має ним стати.

"Я хочу здобути українське громадянство, бо тут моя сім'я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я маю бути українцем", - сказав він.

У той самий час Сморігін додав, що складання іспиту проходило в аудиторії університету, і все знімалося на камеру. Протягом години складав іспит з української мови.