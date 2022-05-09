Зірка Top Gear передав Україні пікапи з гуманітарною допомогою

Ведучий шоу The Grand Tour та колишній ведучий Top Gear Джеремі Кларксон зібрав кошти на покупку пікапів для України. Завантажені гуманітарною допомогою машини вже прибули до України.
Про це Кларксон повідомив на своїй сторінці у Instagram.
«Завдяки щедрості всіх, хто здійснив пожертвування, ми змогли придбати ці пікапи. Команда мого нового шоу Diddly Squat Farm, [ферми Кларксона] завантажила їх гуманітарною допомогою і вирушила в Україну, де вони будуть використовуватися для евакуації», – розповідає автор книги «Світ Джеремі Кларксона».
Про це Кларксон повідомив на своїй сторінці у Instagram.
«Завдяки щедрості всіх, хто здійснив пожертвування, ми змогли придбати ці пікапи. Команда мого нового шоу Diddly Squat Farm, [ферми Кларксона] завантажила їх гуманітарною допомогою і вирушила в Україну, де вони будуть використовуватися для евакуації», – розповідає автор книги «Світ Джеремі Кларксона».
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