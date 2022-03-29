Зону відчуження Чорнобильської АЕС необхідно терміново демілітаризувати, - ДСНС

Рятувальники ДСНС України підтримують вимогу негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН, яка має припинити подальше використання зони російськими військами.
🔥 Сотні пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах змушені щодня ліквідувати рятувальники. Це:
🔷 зв'язує руки нашим пожежникам,
🔷 відбирає їхні сили для більш невідкладних викликів,
🔷 несе загрозу національній безпеці країни, яка перебуває у стані війни.
У сьогоднішніх умовах будь-яке займання в чорнобильських лісах має всі шанси перерости в масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається.
Востаннє, коли вирували масштабні пожежі в Зоні відчуження у 2020 році, ситуацію врятували самовіддана праця українських пожежників, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ні особовий склад, ні авіацію ДСНС.
🔥 Сотні пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах змушені щодня ліквідувати рятувальники. Це:
🔷 зв'язує руки нашим пожежникам,
🔷 відбирає їхні сили для більш невідкладних викликів,
🔷 несе загрозу національній безпеці країни, яка перебуває у стані війни.
У сьогоднішніх умовах будь-яке займання в чорнобильських лісах має всі шанси перерости в масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається.
Востаннє, коли вирували масштабні пожежі в Зоні відчуження у 2020 році, ситуацію врятували самовіддана праця українських пожежників, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ні особовий склад, ні авіацію ДСНС.
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