Зону відчуження Чорнобильської АЕС необхідно терміново демілітаризувати, - ДСНС

12:59 29 березня Київ, Україна

Рятувальники ДСНС України підтримують вимогу негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН, яка має припинити подальше використання зони російськими військами.



🔥 Сотні пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах змушені щодня ліквідувати рятувальники. Це:



🔷 зв'язує руки нашим пожежникам,

🔷 відбирає їхні сили для більш невідкладних викликів,

🔷 несе загрозу національній безпеці країни, яка перебуває у стані війни.



У сьогоднішніх умовах будь-яке займання в чорнобильських лісах має всі шанси перерости в масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається.



Востаннє, коли вирували масштабні пожежі в Зоні відчуження у 2020 році, ситуацію врятували самовіддана праця українських пожежників, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ні особовий склад, ні авіацію ДСНС.