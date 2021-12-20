Золота кнопка YouTube тепер у Насті Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських удостоїлася нагороди від YouTube у вигляді «Золотий кнопки». NK (під таким псевдонімом зараз виступає співачка) не втрималася і з величезним задоволенням продемонструвала відео з моментом вручення пам'ятної таблички в своєму Instagram профілі.

Нагороду Каменських отримала за перший мільйон передплатників на її YouTube-каналі NK. При цьому кожен епізод відеоблогу співачки потрапляє в тренди YouTube-Україна і збирає мільйони переглядів.

На поточний момент канал Каменських в цілому нараховує близько 400 млн переглядів і 125 млн передплатників. Аудиторія блогу співачки складається з користувачів країн СНД, Іспанії, Туреччини, США і країни Латинської Америки.

Настя Каменських стала першою серед українських поп-співачок, яка запустила власний відеоблог. Вона почала роботу над ним в 2016 році.