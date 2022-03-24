ЗНО під час воєнного стану. Що відомо

ЗНО та вступна кампанія пройдуть за спрощеною процедурою
Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
Народна депутатка повідомила, що зараз планується, що випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика) у безпечних місцях. Також розглядається проведення тесту у посольствах та консульствах України за кордоном.
Планується, що ЗНО відбудеться у липні 2022 року.
Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
Народна депутатка повідомила, що зараз планується, що випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика) у безпечних місцях. Також розглядається проведення тесту у посольствах та консульствах України за кордоном.
Планується, що ЗНО відбудеться у липні 2022 року.
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