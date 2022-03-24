ЗНО під час воєнного стану. Що відомо

20:54 24 березня Київ, Україна

ЗНО та вступна кампанія пройдуть за спрощеною процедурою

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

Народна депутатка повідомила, що зараз планується, що випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика) у безпечних місцях. Також розглядається проведення тесту у посольствах та консульствах України за кордоном.

Планується, що ЗНО відбудеться у липні 2022 року.