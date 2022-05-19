Знаменитий кіт Степан із Харкова отримав престижну премію WIBA

09:30 19 травня Київ, Україна

Український кіт Степан отримав найпрестижнішу премію в індустрії блогерів World Influencers and Bloggers Awards. Гроші від продажу квитків передадуть українцям.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 18 травня у Каннах (Франція).

Фотографію Степана з нагородою опублікувала у себе в instagram господиня кота-блогера.

World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) – перша у світі церемонія нагородження блогерів. Претендентом на премію Степан став ще на початку квітня.



Раніше стало відомо, що господарі перевезли кота Степана до Франції. Волонтери допомогли їм вибратися з Харкова за два дні після початку російського вторгнення.



Вже за кордоном кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для допомоги українських тварин. Гроші вирішили відправити фонду "Happy Paw", гуманістичному руху UAnimals, парку XII Місяців, об'єднанню "Плюшка" та Миколаївському зоопарку.