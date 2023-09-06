Знайомство з українською культурою: в Україні запустили платформу Insight UA

До Дня Незалежності Український інститут запустив онлайн-платформу Insight UA — англомовний путівник по українській культурі, особистостей та подій, що охоплює різні культурні напрямки.
Сайт пропонує різні формати дослідження української культури: через добірки українських фільмів, виставок, книг; прослуховування плейлистів, онлайн-курсів чи перегляд статей.
- Для любителів музики є матеріали про джаз, класику, електро, реп та інші жанри. Можна дізнатися про кращі фестивалі та концертні майданчики.
- Для кіноманів є добірки картин, матеріали про те, де навчитися мистецтву кіно в Україні та де дивитися українські стрічки.
- Читачі дізнаються про Харківську школу фотографії або переглянуть відеоексплейнери про видатних особистостей, культурні та історичні події, поринуть у VR-проєкт "Рідний Крим".
- У розділі "Війна росії проти України" можна дізнатися більше про культурні та історичні пам'ятки України, зруйновані росією: площу Свободи в Харкові, Лисичанську гімназію, собор Петра Могили в Маріуполі. А також про художників, які прямо зараз перебувають на фронті, зокрема про художника-постановника Дмитра Костюмицького, режисерку Олену Максем, поетесу Ярину Чорногуз, культурного менеджера Юрія Вовкогона.
До того ж Insight UA містить окремі статті про українських художників, кураторів, художні простори, культурні інститути та ініціативи, тому буде корисний іноземним партнерам, які прагнуть співпраці та хочуть дізнатися більше про культурних акторів України. Можна ознайомитися з книгами про українське мистецтво, дізнатися про жінок, які творили у 60-х роках, поринути у культурні особливості та музику Криму.
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