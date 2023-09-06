Знайомство з українською культурою: в Україні запустили платформу Insight UA

"Це культурна подорож Україною, в яку може вирушити кожен, як досвідчений професіонал, так і допитливий шукач, українець чи іноземець", - повідомляють в організації.

"Insight UA виникла як відповідь на величезний інтерес до української культури у світі. Все більший запит на розуміння України потребує нових ефективних інструментів. Insight UA дозволяє легко та із задоволенням дізнаватися про художників, інститути та проєкти в українській культурі: як спеціалістам, так і зацікавленій аудиторії", — розповідає Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

До того ж Insight UA містить окремі статті про українських художників, кураторів, художні простори, культурні інститути та ініціативи, тому буде корисний іноземним партнерам, які прагнуть співпраці та хочуть дізнатися більше про культурних акторів України. Можна ознайомитися з книгами про українське мистецтво, дізнатися про жінок, які творили у 60-х роках, поринути у культурні особливості та музику Криму.